العريش…تقارير عن اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالمدينة المصرية
العريش…تقارير عن اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بالمدينة المصرية
أشارت تقارير إعلامية إلى وقوع اشتباكات داخل مقر الأمن الوطني بمدينة العريش في شمال سيناء المصرية، خلفت قتلى وجرحى بين عناصر الأمن.
وأثارت الأنباء جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب تعليق مصري رسمي. وأوضحت وسائل إعلام أن الاشتباكات اندلعت من قبل محتجزين استولوا على أسلحة في المقر الحصين.
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