الزمالك.. مشاجرة في مباراة النادي المصري مع الشباب السعودي بكأس العرب للأندية الأبطال
الزمالك.. مشاجرة في مباراة النادي المصري مع الشباب السعودي بكأس العرب للأندية الأبطال
انتهت المباراة التي جمعت نادي الزمالك المصري مع الشباب السعودي بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء. إلا أن المباراة شهدت شجارا بين اللاعبين دفع الحكم إلى إشهار عدد من البطاقات الصفراء.
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