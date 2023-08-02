سطيف.. وفاة 8 من عائلة واحدة داخل بئر اختناقا بغاز سام في الجزائر
سطيف.. وفاة 8 من عائلة واحدة داخل بئر اختناقا بغاز سام في الجزائر
لقي 8 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم داخل بئر في ولاية سطيف شمال شرقي الجزائر.
وكان الضحايا يعتزمون تنظيف البئر قبل أن يموتوا اختناقا بغاز سام انبثق من مضخة المياه المستخدمة في جوف البئر للتنظيف. وأثارت الحادثة حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
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