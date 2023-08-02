سطيف.. وفاة 8 من عائلة واحدة داخل بئر اختناقا بغاز سام في الجزائر

قبل 18 دقيقة

وكان الضحايا يعتزمون تنظيف البئر قبل أن يموتوا اختناقا بغاز سام انبثق من مضخة المياه المستخدمة في جوف البئر للتنظيف. وأثارت الحادثة حالة من الحزن الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.