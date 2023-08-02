بعد تعويم الجنيه.. برلماني مصري يطالب بإلزام المغتربين بتحويل نصف رواتبهم

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أثار مقترح لنائب بمجلس النواب المصري بإلزام المواطنين العاملين في الخارج بتحويل نصف رواتبهم جدلا كبيرا. النائب أحمد عاشور قال إنه يرى في مقترحه حلا لأزمة النقد الأجنبي وانهيار العملة المحلية التي تعاني منها مصر.