اعتداء جماعي على شابين يمنيين في إسطنبول يثير غضبا

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اعتداء جماعي على شابين يمنيين في إسطنبول يثير غضبا

قبل 17 دقيقة

أظهر فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل مجموعة من الأتراك وهم يعتدون على شابين يمنيين، أحدهما طفل عمره 15 عاما.

وذلك بعد شجار بين أطفال في مجمع كريستال شهير السكني بمنطقة إسنيورت في إسطنبول قبل أن يتدخل شقيقه لإنقاذ، ليتعرض هو الآخر للضرب المبرح... بعد الجدل قام السفير اليمني بزيارة عائلة الشابين اليمنيين واستنكر الاعتداء

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