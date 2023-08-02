النصر السعودي.. ساديو ماني ينضم رسميا للنادي السعودي

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

النصر السعودي.. ساديو ماني ينضم رسميا للنادي السعودي

قبل 33 دقيقة

ساديو ماني، النجم السنغالي وجناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، أصبح رسميا أحد لاعبي نادي النصر السعودي الذي أعلن أن عقد ماني، قائد أبطال أفريقيا، يمتد حتى عام 2027 وأن الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي هو من مثّل نادي النصر.

ويعتبر ماني ثاني أكبر نجم يوقع معه النصر بعد كريستيانو رونالدو، وهو المحترف الرابع الذي يوقع مع النصر في انتقالات هذا الصيف.

لا توجد معلومات عن التفاصيل المالية للعقد حتى الآن، لكن تقارير أشارت إلى أن النصر دفع نحو 44 مليون دولار لبايرن ميونخ لقاء الحصول على خدمات ماني.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: