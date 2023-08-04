ما سبب الدعوات التركية لمقاطعة ديزني+؟

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ما سبب الدعوات التركية لمقاطعة ديزني+؟

قبل 28 دقيقة

"أبو الأتراك"، مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي في أعين شريحة كبيرة في البلاد. إلا أنه سفاح بنظر منتقديه. لكن ما لذي دفع تركيا رسميا للتنديد بقرار منصة "ديزني بلص" إيقاف عرض وثائقي عن حياته؟

يأتي هذا بعد حملة لإحدى الجماعات الأرمنية لإلغاء بثه وقالت إن الوثائقي "يمجد ديكتاتورا تركيا وسفاحا تورط في إبادة جماعية.

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