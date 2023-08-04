كيف أجابت مذيعة ذكاء اصطناعي على أسئلة ترندينغ؟
كيف أجابت مذيعة ذكاء اصطناعي على أسئلة ترندينغ؟
مذيعو الأخبار بالذكاء الاصطناعي هم شخصيات افتراضية تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة. تقوم الخوارزميات بتحليل كميات هائلة من البيانات بما في ذلك المقالات الإخبارية ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لإنشاء عروض واقعية لمقدمي الأخبار. مذيعة الذكاء الاصطناعي هلا الوردي لدى موقع إيلاف تجيب عن مسألة تهديدها لعمل الآخرين.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.