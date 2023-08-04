كيف أجابت مذيعة ذكاء اصطناعي على أسئلة ترندينغ؟

قبل 10 دقيقة

مذيعو الأخبار بالذكاء الاصطناعي هم شخصيات افتراضية تم إنشاؤها باستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة. تقوم الخوارزميات بتحليل كميات هائلة من البيانات بما في ذلك المقالات الإخبارية ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية لإنشاء عروض واقعية لمقدمي الأخبار. مذيعة الذكاء الاصطناعي هلا الوردي لدى موقع إيلاف تجيب عن مسألة تهديدها لعمل الآخرين.