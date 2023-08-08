صابر الرباعي.. هجوم على الفنان التونسي في دمشق بسبب صورة مع “ضابط إسرائيلي”

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

صابر الرباعي.. هجوم على الفنان التونسي في دمشق بسبب صورة مع “ضابط إسرائيلي”

قبل 23 دقيقة

أثار الفنان التونسي صابر الرباعي جدلا كبيرا في سوريا لإحيائه حفلا فنيا في مهرجان ليالي دمشق. واعتبر المنتقدون أن الرباعي "مطبع" مع إسرائيل وتداولوا صورة له مع ضابط إسرائيلي تعود لعام 2016.

الفنان التونسي رد على المنتقدين بأنه يدعم القضية الفلسطينية، وأن الصورة تم التقاطها مع منسق عبور فلسطيني عرف عن نفسه باللغة العربية، وأضاف أن أطرافا استخدمت تلك الصورة لمصالحها.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: