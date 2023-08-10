البطولة العربية.. النصر والهلال إلى نهائي البطولة والشرطة العراقي يحتفل رغم الخسارة
البطولة العربية.. النصر والهلال إلى نهائي البطولة والشرطة العراقي يحتفل رغم الخسارة
فاز نادي النصر السعودي على الشرطة العراقي بهدف مقابل لا شيء في نصف نهائي البطولة العربية للأندية. ورغم الخسارة احتفل مشجعو الشرطة العراقي بتأهل فريقهم إلى النصف النهائي وتقديم مباراة رائعة ضد النصر ورونالدو. وبعد تأهل الهلال السعودي أيضا إلى النهائي، يترقب السعوديون مواجهة قوية بين الناديين يوم السبت القادم.
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