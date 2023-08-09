دارم طباع.. تكهنات بشأن إقالة وزير التربية السوري

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دارم طباع.. تكهنات بشأن إقالة وزير التربية السوري

قبل 51 دقيقة

لطالما أثار تعيين الطبيب البيطري دارم طباع وزيرا للتربية جدلا بين السوريين بسبب التباين بين اختصاص الأكاديمي والمنصب الذي شغله. أما اليوم، فيدور الجدل بسبب إقالته وتعيين خلف له بموجب مرسوم رئاسي.

وأثناء توليه منصب الوزارة، أثار طباع الجدل مرات عدة بتشجيعه الطلاب على التوجه للتعليم المهني بدلا من الاختصاصات الأكاديمية كالطب والصيدلة والمحاماة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.