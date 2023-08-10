باربي.. وزير الثقافة اللبناني يمنعه من العرض والسعودية تسمح به
باربي.. وزير الثقافة اللبناني يمنعه من العرض والسعودية تسمح به
وجه وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى كتابا إلى جهاز الأمن العام اللبناني يطالب فيه بحظر فيلم باربي من دور السينما لأنه يتعارض مع القيم الأخلاقية، حسب وصفه. وقامت الكويت أيضا بمنع الفيلم من العرض. بينما سمحت دول مثل السعودية والإمارات بعرضه في دور السينما بعد فترة من تأجيله.
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