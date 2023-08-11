ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر يثير غضب أولياء الأمور
ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية في مصر يثير غضب أولياء الأمور
انتشرت شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من ارتفاع "صاروخي" في أسعار الكتب المدرسية الخارجية. وقال الكثيرون إن سعر الكتاب الخارجي للمادة الدراسية الواحدة تجاوز المائتي جنيه مصري أو ما يعادل أكثر من ستة دولارات أمريكية، وهو ما يعزوه مسؤولون لارتفاع أسعار الأوراق اللازمة للطباعة.
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