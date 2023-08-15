الساحل الشمالي.. انتقادات لصورة "المعارضة" المصرية بالملابس الصيفية في منتجع الأثرياء

قبل 35 دقيقة

أثارت صور نشرتها رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل لاجتماع المعارضة المدنية المصرية في الساحل الشمالي جدلا واسعا. وانتقد رواد مواقع التواصل إقامة الاجتماع في المنطقة السياحية المعروفة بأن روادها من الأثرياء فيما يعيش المصريون أزمة اقتصادية طاحنة.

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