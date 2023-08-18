هل أساء نامجون وفرقية بي تي أس للإسلام؟

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هل أساء نامجون وفرقية بي تي أس للإسلام؟

قبل 17 دقيقة

وجد كيم نامجون وفرقته الشهيرة BTS أنفسهم في عين الإعصار على مواقع التواصل حيث اتهمهم بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي بالإساءة للإسلام.

جاء ذلك بعد أن نشر نامجون مستخدما خاصية القصة على حسابه على إنستغرام أغنية عاطفية عن الحب غير المتبادل لمغني الآر أن بي الأمريكي فرانك أوشن عنوانها Bad religion وتعني "دين سيء".

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: