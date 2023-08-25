الفراعنة يدخلون عالم الأبطال الخارقين

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الفراعنة يدخلون عالم الأبطال الخارقين

قبل 58 دقيقة

مسلسل "موت نايت" آخر إنتاج عالم مارفل السينمائي العجيب بأبطاله الخارقين استعان بطاقم عمل من المصريين، على رأسهم المخرج محمد دياب وهو أيضًا المنتج المنفذ للمسلسل. "فن للحياة" التقى به في القاهرة وبسارة جوهر كاتبة السيناريو وأحمد حافظ الذي ساهم في صنع المونتاج.

الفنانة التشكيلية السودانية كامالا إبراهيم تعتبر من رواد الفن الحديث في السودان حتى أنه تم إطلاق اسم احدى لوحاتها "خمسة عشرة كرة بلورية" على لون فني يعرف باسم "المدرسة الكريستالية". "فن للحياة" التقى بها في المعرض الذي أقامته في لندن وقد تجاوزت الثمانين من عمرها.

نتعرف أيضا على صانعة المحتوى اللبنانية ريمي عقل التي حققت انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بطرح موضوعات مثيرة للجدل. ريمي فسرت لماذا يزعج محتواها البعض وتحدثت عن مشروعاتها المستقبلية.

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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