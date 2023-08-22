عريس مصري بزي خليجي ينثر المال على عروسه

قبل 44 دقيقة

أثار مقطع فيديو يظهر عريسا ينثر المال على زوجته خلال حفل زفافهما، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهر العريس المصري الذي كان يرتدي زيا خليجيا، في الفيديو وهو يلقي الأموال على عروسه المصرية، وقد سارع عدد من المدعوين إلى جمعها من على الأرض.