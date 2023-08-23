BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي يجرّم ترويج أو ممارسة المثلية الجنسية؟
قبل 2 دقيقة
ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي يجرّم ترويج أو ممارسة المثلية الجنسية؟
الأخبار الرئيسية
مثلثٌ معقّدُ الحسابات يجمع إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية
قبل 48 دقيقة
دونالد ترامب: لماذا لا يحتاج الرئيس الأمريكي السابق للمشاركة في المناظرات؟
قبل 6 ساعة
"ظننت أنه يومي الأخير" - طفل في حادثة تلفريك باكستان
قبل ساعة واحدة
اخترنا لكم
وثائق تكشف محاولات رفعت الأسد إقناع بريطانيا بدعمه لإسقاط شقيقه حافظ
20 أغسطس/ آب 2023
بي بي سي عربي في رحلة خطرة إلى مالي: حرب الصحراء قريبة
18 أغسطس/ آب 2023
ما الذي يمكن أن يفعله العالم لمواجهة موجات الحر؟
14 أغسطس/ آب 2023
تَعرّف على السجن الذي سيحتجز فيه الرئيس ترامب قبل عرضه على القضاء
17 أغسطس/ آب 2023
ما الذي نعرفه عن الطائرة الخاصة المحتجزة في زامبيا؟
16 أغسطس/ آب 2023
هل تقترب الأرض من حالة سخونة تجعلها غير صالحة للعيش؟
22 أغسطس/ آب 2023
حرائق الغابات في كندا تحاصر المنازل وتسريع وتيرة إجلاء السكان
19 أغسطس/ آب 2023
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى أكثر من 100 قتيل
16 أغسطس/ آب 2023
الأكثر قراءة
1
العطلات الحلال: "لا أرغب برؤية أناس شبه عراة في الفنادق التي أقصدها"
2
ما قصة حملة "مصري مش عربي" التي ظهرت على مواقع التواصل في مصر؟
3
لماذا يسعى حميدتي إلى السيطرة على سلاح المدرعات في السودان؟
4
مثلثٌ معقّدُ الحسابات يجمع إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية
5
"ظننت أنه يومي الأخير" - طفل في حادثة تلفريك باكستان
6
"ملاطفة أم عنف؟" فيديو لتعامل ممرضتين مع رضيعة داخل مستشفى يثير الجدل في العراق
7
دونالد ترامب: لماذا لا يحتاج الرئيس الأمريكي السابق للمشاركة في المناظرات؟
8
مقطع يثير الجدل لعريس بالزي العربي ينثر المال على زوجته في مصر
9
قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟
10
قمة بريكس تبدأ اليوم وتوسيع المجموعة على رأس الأجندة