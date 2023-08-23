ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي يجرّم ترويج أو ممارسة المثلية الجنسية؟

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ماذا نعرف عن مشروع القانون الذي يجرّم ترويج أو ممارسة المثلية الجنسية؟