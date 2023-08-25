محمد صلاح.. هل سينتقل النجم المصري إلى الاتحاد السعودي؟ مدرب ليفربول يجيب

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محمد صلاح.. هل سينتقل النجم المصري إلى الاتحاد السعودي؟ مدرب ليفربول يجيب

قبل 24 دقيقة

أثارت الأخبار المتداولة حول انتقال محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي إلى الاتحاد السعودي تساؤلات ما إذا كان الأمر صحيحا أم إشاعة.

أجاب مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب في مؤتمر صحفي عن سؤال حول تعاقد صلاح مع الاتحاد.

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