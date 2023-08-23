هشام قاسم.. حبس المعارض المصري يثير انتقادات حقوقية

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أثار حبس الكاتب والمعارض المصري هشام قاسم انتقادات لاذعة بين الأوساط الحقوقية في مصر، التي طالبت بإطلاق سراحه. وكان قاسم قد رفض دفع كفالة مالية لإطلاق سراحه، بعد أن حبس على ذمة تحقيقات في واقعتين اتهم فيهما بسب وقذف كمال أبو عيطة ، وزير القوى العاملة الأسبق، وعناصر شرطة في قسم شرطة السيدة زينب