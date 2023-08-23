"التخلي عن الدولار لا رجعة فيه".. بوتين يتحدى هيمنة العملة الأمريكية من قمة بريكس

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"التخلي عن الدولار لا رجعة فيه".. بوتين يتحدى هيمنة العملة الأمريكية من قمة بريكس

قبل 54 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها"، وأضاف أن مجموعة دول البريكس تناقش الانتقال للتعامل بالعملات المحلية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها. جاءت تصريحات بوتن خلال كلمته في قمة البريكس المقامة في جنوب إفريقيا.

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