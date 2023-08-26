من قال إن بكاء الرجل عيب؟

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من قال إن بكاء الرجل عيب؟

قبل 34 دقيقة

الفنان العماني الشاب محمد العطار، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "ميمون أرت"،

يسعى من خلال أعماله إلى كسر القوالب الذكورية التي تعيق الرجال من التعبير عن مشاعرهم. محمد العطار ينظم أيضا ورشات يطرح فيها مع آخرين أهمية الكشف والتعبير عن الذات.

"فن للحياة" التقى به في العاصمة العمانية مسقط.

بعد عقود من الغياب، بدأت أصوات نسائية تعود مجددا إلى ساحة الغناء التراثي في السعودية حيث إن النساء في شبه الجزيرة العربية كان يلعبن دوراً تاريخياً في حفظ التراث الغنائي للأجداد. التقينا بالمطربة سعاد محمد التي أطلعتنا عن دور النساء في الحفاظ على الغناء الحضرمي. تقول سعاد إنها المرة الاولى على الاطلاق التي تظهر بها بالصوت والصورة، وتعتبر ذلك أمراً جريئاً على المجتمع الذي نشأت فيه.

التقينا أيضا بسارة عاشور (وهذا ليس اسمها الحقيقي) التي توارثت فن الأداء الحجازي من جدتها. سألنا سارة وسعاد عن رأيهما في الانفتاح على الفنون الذي تشهده السعودية حاليا.

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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