سعاد ماسي تجدد التزامها بالقضايا الانسانية

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سعاد ماسي تجدد التزامها بالقضايا الانسانية

قبل 38 دقيقة

المغنية الجزائرية سعاد ماسي قامت بجولة عالمية لتقديم ألبومها العاشر "سيكوانا" الذي تعبر فيه عن معاني قريبة إلى قلبها وذلك على إيقاع موسيقات من جزر الكاريبي والبرازيل والصحراء الكبرى

"فن للحياة" التقى بها قبل تقديمها لحفل في مدينة لندن.

249 Gang هو اسم أول فريق نسائي يؤدي فن الراب في السودان. "فن للحياة" التقى بعضوات الفريق ليلى وباغيرة وآلاء ودار الحديث ‏حول ما يعني فن الراب بالنسبة لهن وعن التحديات التي يواجهنها.

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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