البطل الجزائري.. مهاجر ينقذ حياة امرأة من الانتحار في محطة للقطار في بلجيكا

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البطل الجزائري.. مهاجر ينقذ حياة امرأة من الانتحار في محطة للقطار في بلجيكا

قبل 9 دقيقة

إشادات بشاب جزائري بعد انتشار فيديو يظهر إنقاذه امرأة حاولت الانتحار في إحدى محطات القطار في بلجيكا. وطالب العديد من الناس، الذين وصفوه بالبطل، بمكافأته وإعطائه الإقامة والجنسية البلجيكية.

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