البطل الجزائري.. مهاجر ينقذ حياة امرأة من الانتحار في محطة للقطار في بلجيكا
البطل الجزائري.. مهاجر ينقذ حياة امرأة من الانتحار في محطة للقطار في بلجيكا
إشادات بشاب جزائري بعد انتشار فيديو يظهر إنقاذه امرأة حاولت الانتحار في إحدى محطات القطار في بلجيكا. وطالب العديد من الناس، الذين وصفوه بالبطل، بمكافأته وإعطائه الإقامة والجنسية البلجيكية.
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