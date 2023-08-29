انفجار بيروت يعيد كتابة تاريخ قطع أثرية عمرها أكثر من 15 قرناً

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انفجار بيروت يعيد كتابة تاريخ قطع أثرية عمرها أكثر من 15 قرناً

قبل 6 دقيقة

انفجار بيروت المروع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير أحياء بأكملها تسبب أيضا في إتلاف آثار قيمة منها عشرات الأواني الزجاجية التي تعود إلى العصر البيزنطي والإسلامي، كانت معروضة في متحف الآثار التابع للجامعة الأمريكية في بيروت.

المتحف البريطاني في لندن عكف لمدة سنتين على إعادة هذه القطع إلى الحياة في عملية ترميم تسجل مرحلة جديدة في حياة تلك القطع التي تحدّت العصور.

الفنان الفلسطيني إبراهيم غنيم المعروف باسم "محمد لافي" بدأ يمارس فن "الراب" منذ أكثر من عشر سنوات وكثيرون يصفونه اليوم بأنه صوتُ من لا صوت لهم داخل المخيمات. محمد لافي تحدث إلى "فن للحياة" من غرفة نومه في مخيم جباليا في قطاع غزة.

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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