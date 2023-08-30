الثوب الفلسطيني ضحية منسية في الصراع العربي الاسرائيلي

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الثوب الفلسطيني ضحية منسية في الصراع العربي الاسرائيلي

قبل 22 دقيقة

على خلفية إدراج اليونيسكو لفن التطريز الفلسطيني على قائمة التراث الثقافي غير المادي، يتعاون المتحف الفلسطيني في بير زيت مع متحف "فيكتوريا أند ألبرت" العريق في لندن على حفظ وتوثيق التراث المادي الفلسطيني المهدّد بسبب الصراعات. أول مشروع في هذا الإطار هو إنشاء معمل لحفظ المنسوجات المطرزة التي تعد جزءاً من الهوية الفلسطينية. "فن للحياة" تتبع رحلة الثوب الفلسطيني بين لندن وبير زيت ورام الله.

تجربة السفر للعمل في منطقة الخليج عاشها الملايين خلال الخمسين سنة الأخيرة ولكنها تظل غير مدروسة بما فيه الكفاية كظاهرة أثرت في حياة ونفسية أجيال بأكملها. "خرج والمفروض يعُد" هو عنوان معرض في القاهرة يستند إلى علم الأنثروبولوجيا لطرح تساؤلات كثيرة حول هجرة المصريين إلى منطقة الخليج.

الفنان المصرى مصطفى عبد العاطي يهوى الحيوانات ويحرص على الدفاع عن حقوقهم حتى أنه صنع لهم عالماً خاصاً بهم يحتلون فيه الصدارة. دعانا مصطفى للتعرف عليهم في معرض للصور أقيم في استوديو الفنان"فلاش" وهو بالمناسبة "كلب يهوى التصوير الفوتوغرافي" وصديق مقرب لمصطفى عبد العاطي. "استوديو فلاش" كان من تنظيم مهرجان وسط البلد للفنون "ديكاف" الذي يقام كل عام في العاصمة المصرية القاهرة.

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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