اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادثة طائرة زامبيا

اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادثة طائرة زامبيا

حضر خمسة أشخاص يحملون الجنسية المصرية وستة أفراد من زامبيا في محكمة بالعاصمة لوساكا لمواجهتهم بتهم تتعلق بالتجسس، في قضية الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة، والمحملة بـ 5.7 مليون دولار وأسلحة ومئات السبائك.

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