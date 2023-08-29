اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادثة طائرة زامبيا
اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادثة طائرة زامبيا
حضر خمسة أشخاص يحملون الجنسية المصرية وستة أفراد من زامبيا في محكمة بالعاصمة لوساكا لمواجهتهم بتهم تتعلق بالتجسس، في قضية الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة، والمحملة بـ 5.7 مليون دولار وأسلحة ومئات السبائك.
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فيديو, ما تفاصيل الطائرة المحملة بملايين الدولارات القادمة من مصر والمحتجزة في زامبيا؟, المدة 5,45
عثرت السلطات في زامبيا على 5.7 مليون دولار وأسلحة على متن طائرة خاصة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا. وتم احتجاز عشرة أشخاص للتحقيق معهم في ملابسات القضية. ما القصة بالضبط؟ تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل..