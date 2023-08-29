اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس في حادثة طائرة زامبيا

عثرت السلطات في زامبيا على 5.7 مليون دولار وأسلحة على متن طائرة خاصة هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا. وتم احتجاز عشرة أشخاص للتحقيق معهم في ملابسات القضية. ما القصة بالضبط؟ تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل..

16 أغسطس/ آب 2023