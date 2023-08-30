علي جميل.. وفاة لاعب كيك بوكسينغ عراقي بسبب حروق بالغة تثير غضبا

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علي جميل.. وفاة لاعب كيك بوكسينغ عراقي بسبب حروق بالغة تثير غضبا

قبل 25 دقيقة

صدمة وحزن بين العراقيين بعد خبر وفاة لاعب الكيك بوكسينغ علي جميل جراء إصابته بحروق بالغة نتيجة انفجار أنبوبة غاز في المخبز الذي كان يعمل فيه. وانتقد عراقيون ما وصفوه بـ"إهمال الدولة لأبطالها" وتساءلوا عن الدعم الذي ستقدمه وزارة الشباب والرياضة العراقية للرياضيين بعد وفاة علي.

تحدث ترندينغ مع حسام حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، لمعرفة القرارات التي تم اتخاذها.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.