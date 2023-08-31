خالد نزار: وزير الدفاع الجزائري الأسبق مشتبه بارتكابه جرائم حرب

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خالد نزار: وزير الدفاع الجزائري الأسبق مشتبه بارتكابه جرائم حرب

قبل 44 دقيقة

يواجه وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار تهما أمام القضاء السويسري للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بأحداث الحرب الأهلية في الجزائر أو ما يعرف بالعشرية السوداء.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كرّم نزار العام الماضي ما أثار انتقادات وجدل حينها.

ولكن هل قرار المحكمة السويسرية ملزم للجزائر ويجب عليها تسليم نزار لمحاكمته؟ سألنا في برنامج ترندينغ الخبير في القانون الدولي إياد نصار عن هذه النقطة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.