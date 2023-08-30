منع ارتداء العباءة في فرنسا.. قرار يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
منع ارتداء العباءة في فرنسا.. قرار يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل
أثار قرار فرنسا منع ارتداء العباءة داخل الفصول المدرسية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وعزا وزير التربية الفرنسية غبرائيل آتال الخطوة إلى الحد من "الانتهاكات للمبادئ العلمانية" لبلادها، بينما ينتقد المسلمون في فرنسا القرار قائلين إن العباءة ليست زيا دينيا وأن هناك اختلاف على تصنيف هذا الثوب الفضفاض.
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