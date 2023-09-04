اشتباكات كركوك: 4 قتلى و16 جرحى إثر احتجاجات في محيط مقر قيادة العمليات المشتركة

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تصاعد التوتر في كركوك بعد مواجهات عنيفة بين عرب وتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، بعد قرارِ رئيسِ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني.