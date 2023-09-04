اشتباكات كركوك: 4 قتلى و16 جرحى إثر احتجاجات في محيط مقر قيادة العمليات المشتركة
اشتباكات كركوك: 4 قتلى و16 جرحى إثر احتجاجات في محيط مقر قيادة العمليات المشتركة
تصاعد التوتر في كركوك بعد مواجهات عنيفة بين عرب وتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى، بعد قرارِ رئيسِ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتسليم مقر العمليات المشتركة في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
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النار الأزلية في كركوك: ما سر شعلة نارية لا تزال متقدة في شمال العراق منذ آلاف السنين؟
ألسنة لهب تحدّت الأمطار والرياح والثلوج وبقيت متقدة إلى يومنا هذا، فما سر "النار الأزلية" في العراق؟