"تركيا في حرب مع روسيا" بسبب خطأ مترجم

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أخطأ مترجم أثناء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي حيث قال المترجم إن تركيا في حرب مع روسيا ما أثار علامات التعجب على وجه بوتين. وكان اللقاء الذي جمع بوتين بنظيره التركي أردوغان لمناقشة العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.