مظاهرات دهوك.. إقليم كردستان يطالب بمستحقاتها المالية وبغداد تؤكد تسديدها بالكامل

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مظاهرات دهوك.. إقليم كردستان يطالب بمستحقاتها المالية وبغداد تؤكد تسديدها بالكامل

قبل 30 دقيقة

لا يزال التوتر قائما بين بغداد وأربيل حيث خرج آلاف المتظاهرين الأكراد في محافظة دهوك رافعين أعلام إقليم كردستان احتجاجا على التأخير في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

الحكومة المركزية في بغداد ردت على تصريحات الإقليم وقالت إنها نفذت التزاماتها المالية كاملة.

وتأتي الاحتجاجات بعد أيام من اشتباكات كركوك.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.