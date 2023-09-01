هل يغير الرقص الشرقي رؤيتنا لجسد المرأة؟

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هل يغير الرقص الشرقي رؤيتنا لجسد المرأة؟

قبل 26 دقيقة

عرض "رحم" للفنانة المصرية شيماء شكري يستعين بالاداء الراقص والموسيقى لتخطي مفاهيم رسخها المجتمع حول الجسد الأنثوي. شيماء تتأمل أيضا كيف ارتبطت الأساطير المؤسسة للحضارات الأولى برحِم وحوض المرأة.

"نفق 4: امتداد" هو عنوان أداء راقص لحنين طارق وأمينة أبو الغار من فرقة "نفق" للرقص المعاصر وهما تقولان إن العرض يحاول إيجادَ مساحة آمنة لاستكشاف امكانيات التقارب بين البشر رغم التناقضات التي تخلق مسافاتٍ فيما بينهم.

" تبا" هو عنوان عرض مسرحي راقص مستوحى من حياة الفنانة الفلسطينية سماء واكيم في الأراضي المحتلة.

في هذا العرض تحاول سماء البحث عن شيء من التوازن وسط الواقع العبثي وغير المستقر الذي يفرضه الاحتلال

هذه العروض قدمت ضمن "مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة" المعروف باسم "ديكاف". سألنا مؤسس ومدير المهرجان أحمد العطار:" هل هناك ما يميز هذا المهرجان عن عشرات المهرجانات التي تقام سنويا في القاهرة؟".

عن البرنامج

برنامج "فن للحياة" يستكشف كيف يتفاعل الإبداع بكافة أشكاله مع واقعنا.

‏يلتقي البرنامج مع مبدعين في كل المجالات يقدمون أعمالاً تعكس أوجهاً من حياتنا وتلامس تجارب فردية أو جماعية.

"فن للحياة" يقدم صورة عن الفنون والأبداع أينما كانت، من المغرب العربي إلى الخليج العربي وفي شتي بقاع العالم ويأتيكم من قلب العاصمة البريطانية لندن.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة عبر شاشة التليفزيون، أو عبر خدمة البث المباشر لموقع يوتيوب/ قناة بي بي سي نيوز عربي.

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