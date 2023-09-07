ما هي التحديات التي يواجهها المخرجون الشباب؟

قبل 28 دقيقة

شارك في الحلقة كل من محمد جبالي وهو مخرج فلسطيني، سامي اليلي وهو مخرج تونسي، مي زايد وهي مخرجة مصرية ولانا ضاهر وهي مخرجة لبنانية، بالإضافة إلى غيداء الرشيدي وهي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.