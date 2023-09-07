ما هي التحديات التي يواجهها المخرجون الشباب؟
ما هي التحديات التي يواجهها المخرجون الشباب؟
مخرجون شباب من عدة دول عربية اجتمعوا ليتحدثوا عن هواجسهم فيما يتعلّق بالتمويل وهامش الإبداع والرقابة.
شارك في الحلقة كل من محمد جبالي وهو مخرج فلسطيني، سامي اليلي وهو مخرج تونسي، مي زايد وهي مخرجة مصرية ولانا ضاهر وهي مخرجة لبنانية، بالإضافة إلى غيداء الرشيدي وهي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.
دنيانا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على قناة بي بي سي عربي.