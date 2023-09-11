العنصرية في تركيا: غضب بعد فيديو طرد ثلاث سوريات وأطفالهن من حافلة في تركيا
العنصرية في تركيا: غضب بعد فيديو طرد ثلاث سوريات وأطفالهن من حافلة في تركيا
أثار فيديو لتعرض ثلاث نساء سوريات مع أطفالهن للشتائم والضرب بإحدى الحافلات العامة في مدينة إزمير غرب تركيا غضب العديد من الناس. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تحذير أردوغان من العنصرية تجاه العرب والمحجبات والتعهد بمعاقبة مرتكبيها.
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