145 مصريا و23 فلسطينيا من بين ضحايا فيضان درنة

قالت مصادر ليبية إن أكثر من ألفي شخص قتلوا في إعصار دانيال المدمر، والذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا. وتسود مخاوف من أن ترتفع الحصيلة إلى الآلاف من الضحايا. وذكرت مصادر محلية، أن ألف جثة انتشلت في مدينة درنة، التي جرفت السيول قرابة ربع مساحتها.

12 سبتمبر/ أيلول 2023