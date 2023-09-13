145 مصريا و23 فلسطينيا من بين ضحايا فيضان درنة

145 مصريا و23 فلسطينيا من بين ضحايا فيضان درنة

قالت السلطات الليبية إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا تجاوز الستة آلاف شخص. ومن بين الضحايا 145 مصريا و23 فلسطينيا وأربعة لبنانيين وثلاثة تونسيين. وتكاتفت جهود الدول العربية في تقديم المساعدات الغذائية والطبية لليبيا.

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