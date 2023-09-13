145 مصريا و23 فلسطينيا من بين ضحايا فيضان درنة
145 مصريا و23 فلسطينيا من بين ضحايا فيضان درنة
قالت السلطات الليبية إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا تجاوز الستة آلاف شخص. ومن بين الضحايا 145 مصريا و23 فلسطينيا وأربعة لبنانيين وثلاثة تونسيين. وتكاتفت جهود الدول العربية في تقديم المساعدات الغذائية والطبية لليبيا.
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فيديو, ليبيا: ربع مدينة درنة اختفى وآلاف القتلى والضحايا بسبب إعصار دانيال, المدة 6,28
قالت مصادر ليبية إن أكثر من ألفي شخص قتلوا في إعصار دانيال المدمر، والذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا. وتسود مخاوف من أن ترتفع الحصيلة إلى الآلاف من الضحايا. وذكرت مصادر محلية، أن ألف جثة انتشلت في مدينة درنة، التي جرفت السيول قرابة ربع مساحتها.