العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال

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العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال

قبل 30 دقيقة

فاز الرباع العراقي قاسم حسن اللامي بالمركز الأول في بطولة رفع الأثقال الدولية المقامة حاليا في السعودية.

وانتزع قاسم الوسام الذهبي في فعالية الخطف في وزن 96 كليوغراما، بعد ما رفع 175 كيلوغراما.

وتعد هذه أول ذهبية يحصل عليها العراق في تاريخ رياضة رفع الأثقال في المسابقات العالمية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.