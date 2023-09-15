العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال
العراق يحصد أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال
فاز الرباع العراقي قاسم حسن اللامي بالمركز الأول في بطولة رفع الأثقال الدولية المقامة حاليا في السعودية.
وانتزع قاسم الوسام الذهبي في فعالية الخطف في وزن 96 كليوغراما، بعد ما رفع 175 كيلوغراما.
وتعد هذه أول ذهبية يحصل عليها العراق في تاريخ رياضة رفع الأثقال في المسابقات العالمية.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.