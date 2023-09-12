ما علاقة الآلات الموسيقية بالطبيعة والجغرافيا؟

قبل 21 دقيقة

في حلقة سابقة من برنامج "دنيانا" عن أغنيات ألّفها بعفوية عاملات وعمّال وأصبحت جزءًا من التراث الشعبي، اقترحت المشاركات حلقة عن الآلات الموسيقية صُنعت من مواد طبيعية وحيوانية. نفّذ فريق البرنامج الحلقة مع كلّ من سلوى جردات وهي مغنّية فلسطينية، منّة محمد وهي مغنّية مصرية وغيداء الرشيدي وهي باحثة في مركز صنعاء. انضمّت إلى الحلقة العازفة التونسية سمر بن عمارة وهي ريادية في مجال العزف على آلة الزكر، وهي آلة من النادر أن تعزف عليها النساء.