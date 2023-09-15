جدل واسع بعد قرار بحظر الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت

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جدل واسع بعد قرار بحظر الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت

قبل 51 دقيقة

انقسم الكويتيون والكويتيات بين مؤيد ومعارض لقرار منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في جامعة الكويت.

جاء القرار بعد اجتماع رئيس لجنة تعزيز القيم بمجلس الأمة، النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع.

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