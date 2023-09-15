تحذيرات من استغلال الأطفال والقاصرات في المناطق المغربية المنكوبة

قبل 54 دقيقة

انتشر في المغرب بعض الفيديوهات التي اعتبرها البعض مثيرة للجدل لأطفال وقاصرات من المناطق المغربية المنكوبة، بسبب الطريقة التي تحدث فيها مصوروها مع الأطفال. واعتبر كثيرون أن الطريقة الكلام وتقبيل وضم الأطفال من قبل الشباب البالغين، كيفما كانت نية الأشخاص، فهي غير مقبولة، وتعبر عن استغلال لمعاناة سكان المناطق المنكوبة. فما القصة؟