جنرال "يوم القيامة" الروسي سيرغي سوروفيكين يظهر في مسجد بالجزائر

قبل ساعة واحدة

ظهر الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين في الجزائر بعد أشهر من التكهنات عن مكانه ومصيره. ونشر حساب الجامع الرئيسي في وهران، القطب عبد الحميد بن باديس، على فيسبوك صورا لسوروفيكين وهو يتجول وبجانبه وفد من وزارة الدفاع الروسية بالبزة العسكرية مع إمام الجامع الشيخ أبو عبد الله زبار. الزيارة لم تكن رسمية فكثرت التساؤلات حول أهميتها وتوقيتها.