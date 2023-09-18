لامبيدوزا.. إيطاليا تناشد الأوروبيين المساعدة لوقف تدفق المهاجرين

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لامبيدوزا.. إيطاليا تناشد الأوروبيين المساعدة لوقف تدفق المهاجرين

قبل 23 دقيقة

شهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية حالة من التوتر مع تدفق آلاف المهاجرين من أفريقيا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

وخلال زيارة للجزيرة بصحبة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بزيادة الدعم لنقل المهاجرين خارج الجزيرة، وتكثيف الجهود لوقف مهربي البشر الذين يسهلون حركة الهجرة.

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