محمد صلاح.. جدل حول حقيقة ظهوره في إعلان بيبسي بشوارع الإسكندرية

قبل 33 دقيقة

شكك بعض رواد مواقع التواصل، بالأخص المصريين، حول ما إذا كان محمد صلاح قد ظهر في إعلان بيبسي الأخير مع اللاعب الكرواتي ديان لوفرين. لاحظ العديد منهم اختلافا بسيطا في ملامح النجم المصري. وأوضح شبيه صلاح الأمر في فيديو على حسابه على تيك توك. تابعوا الفيديو لمعرفة التفاصيل.