زلزال المغرب.. الأوضاع السيئة لمدارس داخلية عامة في مراكش تثير غضبا ووزارة التربية ترد

قبل 43 دقيقة

أثار فيديو للأقسام الداخلية في ثانوية ابن يوسف انتقادات واسعة بسبب افتقار المباني السكنية الطلابية للمرافق الصحية وخزانات وبطانيات. عقب الانتقادات، زار وزير التربية ، شكيب بنموسى، الأقسام واتخذ بعض الإجراءات لتحسين الوضع.

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