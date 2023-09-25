ارتفاع في نسبة السرقات في المحلات ببريطانيا واتهامات للشرطة بـ "التقاعس"

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ارتفاع في نسبة السرقات في المحلات ببريطانيا واتهامات للشرطة بـ "التقاعس"

قبل 43 دقيقة

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا في نسبة السرقات في المحلات التجارية، إذ باتت السرقات تحدث في وضح النهار وأمام أعين الجميع.

وبحسب اتحاد تجار التجزئة البريطاني فإن السرقات من المحال التجارية في كل من إنجلترا وويلز ارتفعت بنسبةِ 26 في المئة في عام 2022.

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