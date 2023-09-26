أوضاع العمّال المهاجرين في الخليج العربي

قبل 26 دقيقة

أدخلت تعديلات على القوانين المتعلّقة بالعمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، في المقابل تقول منظمات حقوقية إنّها ترصد انتهاكات كبيرة.

على ضوء تقارير أصدرتها كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يناقش برنامج "دنيانا" واقع العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي. تشارك في الحلقة منى عباس فضل وهي كاتبة وباحثة بحرينية، ليا بو خاطر وهي مسؤولة تقنية في الحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، ياسمينة الملا وهي صحافية كويتية وخليل بو هزاع وهو كاتب بحريني مهتم بقضايا العمل في الخليج. كذلك تشارك في الحوار الممثلة اللبنانية أنجو ريحان.