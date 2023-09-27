حريق الحمدانية.. وفاة أكثر من 100 شخص والرئيس العراقي يدعو إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث

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حريق الحمدانية.. وفاة أكثر من 100 شخص والرئيس العراقي يدعو إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث

قبل 21 دقيقة

اندلع حريق في قاعة الهيثم في الحمدانية في محافظة نينوى وأدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 بجروح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، كما دعا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد إلى تحقيق في ملابسات الحادث.

وكان برنامج ترندينغ حاور وزير الهجرة والمهجرين، ايفان جابرو، التي تواجدت في موقع الحدث ونقلت لنا وضع الضحايا وعائلاتهم مجهشة بالبكاء.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ.