طوابير توكيلات للسيسي وأنصار أحمد الطنطاوي يقولون إنهم "مُنعوا" من استصدار توكيلاتهم
طوابير توكيلات للسيسي وأنصار أحمد الطنطاوي يقولون إنهم "مُنعوا" من استصدار توكيلاتهم
قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي إن حملته لم تجمع سوى توكيلين فقط بسبب التضييق على أنصاره واعتقال بعضهم.
يأتي هذا بينما اصطف مواطنون لعمل توكيلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أمام مقرات الشهر العقاري.
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