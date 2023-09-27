طوابير توكيلات للسيسي وأنصار أحمد الطنطاوي يقولون إنهم "مُنعوا" من استصدار توكيلاتهم

قبل 24 دقيقة

قال المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي إن حملته لم تجمع سوى توكيلين فقط بسبب التضييق على أنصاره واعتقال بعضهم.

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