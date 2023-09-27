حادثة السعيدية.. لماذا تتأخر الجزائر بتسليم جثمان شاب مغربي قتل برصاص خفر السواحل؟

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حادثة السعيدية.. لماذا تتأخر الجزائر بتسليم جثمان شاب مغربي قتل برصاص خفر السواحل؟

قبل 9 دقيقة

طالبت عائلة الشاب المغربي عبد العالي مشوار السلطات الجزائرية تسليمها جثته بعدما قتل نهاية الشهر الماضي برصاص خفر السواحل الجزائري عقب تجاوز الحدود المائية بين البلدين على دراجة مائية.

وأوضح محامي العائلة أنها كتبت رسالة موجهة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسه للتدخل وإعادة الجثمان بأسرع وقت.

وكانت النيابة العسكرية الجزائرية أصدرت بياناً قالت فيه إن خفر السواحل وجه إنذارات متكررة لراكبي الدراجة قبل إطلاق النار.

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